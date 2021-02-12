Возможно укрепление рубля до уровня 73,5 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Возможно укрепление курса рубля до уровня 73,5 руб./$1 в пятницу, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Активы развивающихся рынков в пятницу утром пользуются достаточно стабильным спросом, поэтому, если риторика ЦБ будет не очень жесткой, можно ожидать подорожания рубля до 73,5 руб./$1 и его дальнейшего укрепления на будущей неделе в преддверии налоговых платежей, считают эксперты инвестбанка.

Цены на нефть снижаются после выхода пессимистичных отчетов МЭА и ОПЕК и стабилизации рынков акций после недавнего роста. По мнению аналитиков Sber CIB, инвесторы, возможно, продолжат фиксировать прибыль: технический анализ говорит, что котировки нефти марки Brent по-прежнему немного завышены и к концу торгов пятницы, скорее всего, опустятся до $60,1-60,4 за баррель.

Также, по мнению аналитиков Sber CIB, до решения ЦБ по ключевой ставке (13:30 МСК) доходность ОФЗ будет стабильной, а если ЦБ просигнализирует, что ставка может быть поднята уже в текущем году, доходность может вырасти еще на 5 б.п.

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