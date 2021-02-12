Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, скорее всего, со снижения на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, со снижения на 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным понижением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3400-3410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3390, 3380 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 3420, 3430 пунктов. Позднее индекс перейдет в состояние консолидации в ожидании публикации решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 МСК) и последующих комментариев на эту тему (15:00 МСК)", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Также аналитик отмечает, что во второй половине торгов в пятницу участники будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок, по мнению Манжоса, способна оказать публикация предварительной оценки февральского значения индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (18:00 МСК).

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