Возможно продолжение роста котировок нефти в среднесрочной перспективе - "ВТБ Мои Инвестиции"

Возможно продолжение роста котировок нефти в среднесрочной перспективе, несмотря на локальную "перегретость" рынка, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Цена Brent превысила $61 на фоне ослабления доллара и общего роста аппетитов к риску. Мы считаем нефть локально перегретой, как и большинство сырьевых активов, но не исключаем продолжения роста в среднесрочной перспективе", - отмечают эксперты инвестбанка.

Минэнерго США прогнозирует, что в 2021 году производство нефти в США останется на текущем уровне 11,0 млн б/д, а в 2022 году вырастет до 11,5 млн б/д. "Зеленая повестка" Джо Байдена и переориентация энергетических гигантов на альтернативные источники энергии резко ограничивают восстановление сланцевой отрасли. В США число действующих буровых остается на исторически очень низких уровнях.

По мнению аналитиков, в таких условиях дальнейшее откладывание наращивания добычи со стороны ОПЕК+ может привести к усилению дефицита на рынке нефти.

Министр нефти Ирака заявил в среду, что Саудовская Аравия откажется от добровольного ограничения добычи на 1 млн б/д после марта, но несмотря на это, видит цены на нефть на уровне $58-63 в этом году, отмечается также в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

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