Котировки акций НЛМК, вероятно, смогут подняться до уровня 252 руб. к концу 2021г - "Фридом Финанс"

Котировки акций "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК"), вероятно, смогут подняться до уровня 252 рублей за штуку и даже выше к концу текущего года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Ожидаем, что акции "НЛМК" будут торговаться лучше рынка. Цель котировок на конец текущего года - 252 рубля, но она может быть пересмотрена в сторону повышения по итогам первого квартала 2021 года в случае, если результаты заметно превзойдут ожидания - в частности, факторы, некоторые из которых носят разовый характер, обеспечат высокую рентабельность показателя EBITDA", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

Эксперт отмечает, что отчетность "НЛМК" вышла близкой к ожиданиям. Долговая нагрузка по прежнему, ниже 1хEBITDA поэтому "НЛМК" сохранил щедрую дивидендную политику, направляя около половины свободного денежного потока на дивиденды. Сохраняется и высокой уровень рентабельности на фоне хорошей конъюнктуры рынков, отмечает Ващенко.

"Мы не ожидаем ухудшений в первом квартале 2021 года. Прогноз по выручке - $2,55 млрд. Спрос на сталь в Китае вырос на 11% - в первом квартале на фоне низкой базы и восстановления экономики он может вырасти сильнее, в то же время продолжит восстанавливаться спрос в США, снизившийся на 15% в годовом выражении. Экспортные рынки, на которые сейчас приходится свыше 60% продаж, прежде всего, азиатские и европейские, дадут дополнительную выручку", - указывает аналитик "Фридом Финанс".

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