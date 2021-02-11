Цена золота, вероятно, останется в диапазоне $1830-1845/унц. - Sber CIB

Цена на золото, вероятно, пока останется в диапазоне $1830-1845 за тройскую унцию на фоне снижения торговой активности в Азии, говорится в комментарии Sber CIB.

"По нашему мнению, цена на золото продолжит торговаться в диапазоне $1830-1845 за тройскую унцию на фоне снижения торговой активности в связи с началом празднования Нового года по Лунному календарю в Азии. Период праздников длится до 16 дней, но лишь первые семь из них - государственные выходные в Китае (с 11 по 17 февраля). Мы также считаем, что цены на золото вряд ли опустятся ниже уровня поддержки $1830 за тройскую унцию", - отмечает аналитик Михаил Шейбе.

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