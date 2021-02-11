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11 февраля 2021 года 16:17
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $4000
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $4000 за штуку" с горизонтом инвестирования 5-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: $2980, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Amazon демонстрирует систематический рост финансовых показателей на протяжении многих кварталов. По прогнозам аналитиков, прирост чистой прибыли в первом квартале по отношению к 2020 году составит более 80%. Прогнозируется, что Amazon будет демонстрировать прирост чистой прибыли каждый квартал вплоть до конца 2023 на уровне 10-40% год-год. По мультипликаторам компания подешевела за последние полгода со 120 до 78, что объясняется корпоративными новостями. Тем не менее последние новости фундаментально не являются негативными. Поэтому мы считаем, что рынок должен оценить компанию выше", - отмечают в "Финаме". "С технической точки зрения, бумага движется в боковом тренде с сентября 2020 года. Со второй половины января 2021 года котировки акций компании начали формировать локальный восходящий тренд. Вследствие этого бумага имеет все шансы пробить сопротивление на уровне $3330, но в связи с рыночной конъюнктурой, существует вероятность снижения до уровня поддержки $3100. В таком случае рекомендуем докапитализировать позицию еще на 5% от портфеля. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $4000. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне $2980 риск на портфель составит 0,9%", - указывают эксперты инвесткомпании. Amazon.com Inc. является лидером E-commerce и одним из ведущих игроков в сфере облачного хранения в США. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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