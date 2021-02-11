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11 февраля 2021 года 15:49

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ВСМПО-Ависма" с целью 26000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ВСМПО-Ависма" с целью 26000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 22000 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ВСМПО-Ависма" относится к циклическим компаниям, восстановление экономик во всем мире и открытие границ будет позитивно для компании, отмечают в "Финаме".

Также эксперты обращают внимание, что "ВСМПО-Ависма" в прошлом году объявила buyback на общую сумму 5 млрд руб., что сопоставимо с 2,25% от общей капитализации компании, хотя у компании 9% в свободном обращении.

"С технической точки зрения, бумага двигается в сторону роста, закрепляясь выше уровней сопротивления. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 26000 рублей. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 22000 рублей риск на портфель составит 0,5%", - указывают аналитики инвесткомпании.

"ВСМПО-Ависма" - российская металлургическая компания, производящая титан и изделия из него; крупнейший в мире производитель титана. Компания экспортирует продукцию в 48 стран мира, имея около 350 заказчиков.

"ВСМПО-Ависма" является единственной в мире титановой компанией, осуществляющей полный цикл производства - от переработки сырья до выпуска конечной продукции. Кроме продукции из титана и титановых сплавов производит также прессованные крупногабаритные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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