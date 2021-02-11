.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Котировки акций "Яндекса" обладают значительным потенциалом роста - "ВТБ Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 февраля 2021 года 15:26
Котировки акций "Яндекса" обладают значительным потенциалом роста - "ВТБ Капитал"
Котировки акций "Яндекса" обладают значительным потенциалом роста, полагают аналитики "ВТБ Капитала". "Построение "Яндексом", бывшим изначально исключительно поисковой системой, прибыльного и крупнейшего на рынке сервиса такси стало первым важным этапом диверсификации бизнеса. На наш взгляд, сейчас компания находится на пороге следующего важного этапа трансформации, предполагающего наращивание бизнеса в сегменте электронной коммерции и запуск финтех-сервисов. В этом смысле 2021 год может стать определяющим для развития направлений, которые послужат основой для создания стоимости в долгосрочной перспективе. Мы видим три потенциальных фактора роста котировок акций "Яндекса" в текущем году: внесение ясности в планы развития финтех-сервисов, потенциальный выкуп доли Uber в совместном бизнесе такси и ускоренное наращивание объемов в сегменте электронной коммерции. Эти возможности в сочетании с продолжающимся расширением бизнеса свидетельствуют в пользу нашего мнения о том, что акции компании обладают значительным потенциалом роста", - говорится в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
11 февраля 2021 года 18:27
Позитивные новости могут оказать поддержку акциям "Газпрома" в ближайшие торговые сессии, говорится в комментарии начальника аналитического отдела инвестиционной компании "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "Акции "Газпрома" на текущей неделе показывают умеренный рост на уровне рыночной динамики.... читать дальше
.11 февраля 2021 года 17:50
Значительного потенциала для укрепления к доллару у рубля в настоящее время нет, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Пара USD/RUB движется к нижней границе коридора 73-76 руб./$1 под влиянием роста... читать дальше
.11 февраля 2021 года 17:17
Котировки акций "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК"), вероятно, смогут подняться до уровня 252 рублей за штуку и даже выше к концу текущего года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Ожидаем, что акции "НЛМК" будут торговаться лучше рынка. Цель... читать дальше
.11 февраля 2021 года 16:41
Цена на золото, вероятно, пока останется в диапазоне $1830-1845 за тройскую унцию на фоне снижения торговой активности в Азии, говорится в комментарии Sber CIB. "По нашему мнению, цена на золото продолжит торговаться в диапазоне $1830-1845 за тройскую унцию на фоне снижения торговой активности в... читать дальше
.11 февраля 2021 года 16:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $4000 за штуку" с горизонтом инвестирования 5-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: $2980, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Amazon демонстрирует систематический... читать дальше
.11 февраля 2021 года 15:49
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ВСМПО-Ависма" с целью 26000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 22000 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "ВСМПО-Ависма" относится к... читать дальше
.11 февраля 2021 года 14:55
Индекс S&P 500, скорее всего, в четверг проведет торги в диапазоне 3830-3890 пунктов, говорится в комментарии аналитика Михаила Денисламова. "Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Торговая сессия накануне не изменила общую картину. Индекс широкого рынка... читать дальше
.11 февраля 2021 года 13:50
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги четверга в диапазоне 3370-3350 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги четверга в диапазоне 3370-3350 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. "Российский рынок акций к 13:00 в плюсе по индексу РТС (0,4%), индекс Мосбиржи прибавляет 0,2%, - комментирует эксперт. - "Черкизово"... читать дальше
.11 февраля 2021 года 12:48
Справедливая доходность к погашению (YTM) нового выпуска 3-летних бондов "ГК Самолет" серии БО-П09 находится в диапазоне 8,85-9,05% годовых, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Обращающиеся облигации ГК "Самолет" предлагают премию к кривой ОФЗ порядка 365 базисных пунктов. Принимая во... читать дальше
.11 февраля 2021 года 12:03
Вероятно сохранение спроса на акции технологического сектора в течение торговой сессии в четверг на российском рынке акций, считает аналитик Альфа-банка Джон Волш. "Российский рынок акций в ходе торгов в четверг будет консолидироваться на фоне снижения активности торгов после того, как... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.