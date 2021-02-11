Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 3830-3890 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, в четверг проведет торги в диапазоне 3830-3890 пунктов, говорится в комментарии аналитика Михаила Денисламова.

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Торговая сессия накануне не изменила общую картину. Индекс широкого рынка консолидируется в узком диапазоне после роста на 4% на прошлой неделе. Сопротивление в области верхней границы восходящего тренда все еще представляет собой значительное препятствие", - отмечает эксперт.

Мировые фондовые площадки в четверг демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Новостной фон остается, на взгляд аналитика, спокойным. Сильными факторами поддержки оптимизма остаются ультрамягкая монетарная и стимулирующая фискальная политика. Председатель ФРС Джером Пауэлл в рамках вчерашнего выступления в Нью-Йорке вновь подтвердил приверженность курса на низкие ставки, а также отметил, что открытие экономики приведет к существенному увеличению потребительских трат. Впрочем, инфляционное давление, по словам Пауэлла, может оказаться неустойчивым, а именно от инфляции и безработицы будут зависеть дальнейшие параметры ДКП.

Эпидемиологическая ситуация в мире и Европе улучшается, заболеваемость во многих странах откатилась далеко от пиковых значений. Тем не менее, в Германии власти решили продлить антиковидные меры до 7 марта, напоминает Денисламов. В свою очередь, премьер-министр Великобритании представит план открытия экономики в течение двух недель. В США власти тоже не торопятся со снятием ограничений, пока послабления вводятся точечно. Например, в Нью-Йорке планируется открытие ресторанов со Дня святого Валентина (для заведений общепита это один из самых загруженных дней в году). Впрочем, заполняемость будет ограничена 25% от максимальной. Новостной фон вокруг борьбы с коронавирусом остается позитивным, заключает эксперт "Фридом Финанс".

Также Денисламов напоминает, что в четверг выйдут еженедельные данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Ожидается продолжение тенденции к снижению этого показателя (до 757 тыс. после 779 тыс. неделей ранее) по мере улучшения условий на рынке труда и уменьшения потребности компаний в оптимизации затрат, в том числе на оплату труда.

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