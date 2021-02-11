Рубль, вероятно, вернется к отметке 74 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, вероятно, вернется к отметке 74 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль к середине недели замедлил свой рост, торгуется вблизи 73,8 руб./$1. Помимо глобального risk-on, рубль поддерживает рост цен на нефть и снижение покупок валюты Минфином, а также сокращение санкционной премии. Ослабление доллара на глобальном рынке позволило рублю существенно укрепиться, тем не менее потенциал его дальнейшего роста в первом квартале сохраняется, хоть и снизился. При этом в краткосрочной перспективе мы ожидаем стабилизации доллара и курсов валют EM, рубль в этом случае вернется к отметке в 74 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

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