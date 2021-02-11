Налоговые платежи в конце февраля могут оказать локальную поддержку рублю - "Русс-Инвест"

Необходимость уплаты налогов в конце февраля может оказать локальную поддержку рублю, говорится в комментарии начальника аналитического отдела инвестиционной компании "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова.

"Вторую неделю подряд курс рубля в основных валютных парах уверенно укрепляется. В первую неделю февраля курс доллара снизился на 1,6%, а на текущей неделе укрепление рубля составило 1,2%. По-прежнему ключевым фактором укрепления рубля можно назвать высокие цены на нефть", - отмечает эксперт.

Дальнейшее укрепление рубля, по мнению Беденкова, может замедлиться на фоне достижения важных технических уровней поддержки. Так, курс доллара достиг двухсотдневной средней, которая находится на уровне 73,82 руб. и второй день подряд курс консолидируется вблизи этого уровня. Кроме того, цены на нефть после преодоления уровней годичных максимумов немного отступили на фоне локальной перекупленности по техническим индикаторам. Так, девятидневный индекс RSI по смеси Brent накануне превысил 87%.

"Столь высоких значений показателя не наблюдалось более 10 лет, - подчеркивает эксперт "Русс-Инвеста". - На этом фоне значение цены барреля нефти Brent в рублях достигло максимального значения с мая 2019г и превысило 4500 руб. В последний раз цена выше 4000 руб. была лишь в январе прошлого года. Этот фактор также оказывает положительное влияние на курс рубля. Несмотря на то, что технический индикатор по курсу доллара девятидневный RSI составляет 33% и в целом оставляет возможность дальнейшего снижения курса доллара, в ближайшую неделю вероятна стабилизация курса".

По мнению Беденкова, хотя цены на нефть могут продолжить колебаться на достигнутых уровнях, необходимость уплаты налогов в конце февраля может оказать локальную поддержку рублю. Если влияние санкционных рисков не изменится, можно ожидать сохранения курса доллара в пределах 74 руб. за долл.

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