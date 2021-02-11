Справедливая YTM новых 3-летних бондов ГК "Самолет" составляет 8,85-9,05% - BCS GM

Справедливая доходность к погашению (YTM) нового выпуска 3-летних бондов "ГК Самолет" серии БО-П09 находится в диапазоне 8,85-9,05% годовых, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Обращающиеся облигации ГК "Самолет" предлагают премию к кривой ОФЗ порядка 365 базисных пунктов. Принимая во внимание, что у нового выпуска дюрация на 1 год больше, премия, на наш взгляд, должна составлять около 385 базисных пунктов, что транслируется в доходность 8,85-9,05% годовых и ставку купона 8,66-8,85% годовых. Премия к выпускам "ГК ПИК" и "Группы ЛСР" в размере около 80 базисных пунктов выглядит справедливой", - пишут аналитики.

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