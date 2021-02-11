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11 февраля 2021 года 10:15
Котировки нефти могут снизиться до $60,1-60,4/барр. в четверг - Sber CIB
Котировки нефти марки Brent могут снизиться до уровней $60,1-60,4 за баррель в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Аналитики Sber CIB полагают, что дальнейшее снижение цен на нефть в четверг более вероятно, чем повышение. По их оценкам, фьючерсы на нефть марки Brent, которые недавно протестировали сопротивление на отметке $61,7 за баррель, могут подешеветь до $60,1-60,4 за баррель. Валюты развивающихся стран в четверг утром склонны к росту, поэтому рубль, вероятно, попытается укрепиться и может приблизиться к уровню 73,5 руб./$1, предполагают в инвестбанке. Однако эксперты Sber CIB предупреждают, что позитивные для рубля факторы пока выражены слабо, поэтому к концу дня возможен откат до 73,8 руб./$1. Спрос на активы развивающихся стран растёт утром четверга, поэтому аналитики Sber CIB ожидают снижения доходности ОФЗ на 2-4 б. п. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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