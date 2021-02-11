Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 73,5-74,5 руб./$1 и на уровне 89,5-90,5 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта слабо меняется к доллару и евро за счет общего затишья на рынках: инвесторы ожидают новых стимулов для торгов. Предыдущие факторы поддержки уже отработаны площадками (ожидание принятия пакета стимулирующих мер для экономики США в размере 1,9 трлн долларов, снижение темпов пандемии, рост нефтяных котировок на ожидании восстановления спроса). Цены на нефть в течение дня начали незначительно снижаться, однако затем вновь стали прибавлять - этому способствовала информация о сокращении коммерческих запасов сырья в США по итогам прошлой недели (запасы снизились на 6,64 млн баррелей). Это воспринимается рынком как свидетельство восстановления потребления на фоне стабилизации производственных процессов", - отмечает Тузов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,67% и составила 61,5 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 0,57% и составила 58,69 долларов за баррель , констатирует эксперт "Универ Капитала".

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