Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "НЛМК", ОПЕК и Еврокомиссия:

- Ожидаются финансовые результаты "НЛМК" за 2020 год;

- ОПЕК опубликует ежемесячный отчёт по рынку нефти, а Еврокомиссия - прогнозы по ситуации в экономике.

- В России выйдут данные по золотовалютным резервам, в США - по заявкам на пособие по безработице.

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