Фондовый рынок РФ откроет торги в четверг, скорее всего, нейтрально - "Атон"

Российский фондовый рынок откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, на нейтральной территории, говорится в обзоре инвестиционной компании "Атон".

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