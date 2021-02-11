.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Возможна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг - "Алго Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
11 февраля 2021 года 09:53

Возможна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг - "Алго Капитал"

Возможна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг, так как драйверов для направленного движения пока нет, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3390-3410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3380, 3370 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3420, 3430 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Смешанный внешний фон пока не способствует направленному движению локального рынка акций", - указывает эксперт инвесткомпании.

Также Манжос отмечает, что во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок, по его мнению, способны оказать еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 МСК).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
Лента аналитики
11 февраля 2021 года 10:42
Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет к консолидации около 3400 пунктов в четверг - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет к консолидации около уровня 3400 пунктов в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Российский фондовый рынок смотрится весьма уязвимо, однако стабилизация внешнего фона и нахождение котировок Brent выше $61 за баррель, по нашему мнению, могут...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 10:32
Идея дня: Coca-Cola вновь выглядит привлекательной для консервативных инвесторов - "ВТБ Мои Инвестиции"
Акции Coca-Cola Co. вновь выглядят привлекательными для консервативных инвесторов, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Компания Coca-Cola в течение многих десятилетий была низко рисковой акцией - стабильный бизнес с устойчивым медленным ростом и стабильными дивидендами. С вероятностью...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 10:15
Котировки нефти могут снизиться до $60,1-60,4/барр. в четверг - Sber CIB
Котировки нефти марки Brent могут снизиться до уровней $60,1-60,4 за баррель в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Аналитики Sber CIB полагают, что дальнейшее снижение цен на нефть в четверг более вероятно, чем повышение. По их оценкам, фьючерсы на нефть марки Brent, которые...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 10:03
Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "НЛМК", ОПЕК и Еврокомиссия: - Ожидаются финансовые результаты "НЛМК" за 2020 год; - ОПЕК опубликует ежемесячный отчёт по рынку нефти, а Еврокомиссия - прогнозы по ситуации в...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:56
Фондовый рынок РФ откроет торги в четверг, скорее всего, нейтрально - "Атон"
Российский фондовый рынок откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, на нейтральной территории, говорится в обзоре инвестиционной компании "Атон". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:47
Вероятна фиксация прибыли по большинству акций на рынке РФ в четверг утром - "Алор Брокер"
Инвесторы, вероятно, продолжат фиксацию прибыли по большинству акций на отечественном рынке в первой половине торговой сессии в четверг, говорится в комментарии "Алор Брокер". Российский рынок акций в среду вновь выглядел слабее западных аналогов, потеряв по индексу Мосбиржи 0,8%, констатирует...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:36
Рубль, скорее всего, начнет торги в четверг с консолидации - ПСБ
Рубль, скорее всего, начнет торговую сессию в четверг с консолидации чуть ниже уровня 74 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "На наш взгляд, на старте торгов внешнего фона будет недостаточно для существенного направленного движения рубля по отношению к основным мировым валютам....    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:33
Dow Jones обновил рекорд
Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Гонконга и Австралии изменяются без единой динамики в четверг. Цены на нефть корректируются вниз на торгах в четверг.    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:27
Возможно ослабление рубля до 78 руб./$1 - "Алор Брокер"
Возможно ослабление курса рубля к доллару до уровня 78 руб./$1, предполагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль прервал пятидневное укрепление, остановившись посередине диапазона 73-74,5 руб./$1. Мы уже отмечали, что последние два дня рост российской...    читать дальше
.
11 февраля 2021 года 09:16
Возможен переход котировок нефти в диапазон $55-58/барр. - BCS Express
Возможен переход котировок нефти марки Brent в диапазон $55-58 за баррель, так как текущие уровни не выглядят устойчивыми, говорится в комментарии BCS Express. "В среду цены на нефть в очередной раз обновили максимум, отметив десятую сессию роста подряд. Несмотря на формальный рост, активность...    читать дальше
.
Страница 1 из 13
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.