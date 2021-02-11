Возможна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг - "Алго Капитал"

Возможна консолидация индекса Мосбиржи в начале торговой сессии в четверг, так как драйверов для направленного движения пока нет, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в районе 3390-3410 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3380, 3370 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3420, 3430 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Смешанный внешний фон пока не способствует направленному движению локального рынка акций", - указывает эксперт инвесткомпании.

Также Манжос отмечает, что во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок, по его мнению, способны оказать еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 МСК).

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