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11 февраля 2021 года 09:47
Вероятна фиксация прибыли по большинству акций на рынке РФ в четверг утром - "Алор Брокер"
Инвесторы, вероятно, продолжат фиксацию прибыли по большинству акций на отечественном рынке в первой половине торговой сессии в четверг, говорится в комментарии "Алор Брокер". Российский рынок акций в среду вновь выглядел слабее западных аналогов, потеряв по индексу Мосбиржи 0,8%, констатирует главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов. Причем на стабильном внешнем фоне продажи шли по всему спектру "голубых фишек", что явно говорит о фиксации прибыли крупными игроками, отмечает он. Эксперт при этом отмечает, что, вероятно, начали выводить деньги с российского рынка ценных бумаг и западные инвесторы. Об этом прежде всего, по его мнению, свидетельствует возобновление падения цен на ОФЗ. "Интересные картинки складываются на дневном графике индекса Мосбиржи. Там начинают прорисовываться боковик с границами 3300-3450 пунктов, а также фигура "двойная вершина", реализация которой приведет к пробитию нижней границы боковика. Посмотрим, какая фигура окажется сильнее", - обращает внимание Антонов. "В целом в первой половине торгов четверга мы ждем продолжения фиксации прибыли по большинству акций. Но пока индекс Мосбиржи не ушел ниже 3300 пунктов, среднесрочным инвесторам можно сохранять длинные позиции, особенно по дивидендным акциям", - указывает эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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