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11 февраля 2021 года 09:16
Возможен переход котировок нефти в диапазон $55-58/барр. - BCS Express
Возможен переход котировок нефти марки Brent в диапазон $55-58 за баррель, так как текущие уровни не выглядят устойчивыми, говорится в комментарии BCS Express. "В среду цены на нефть в очередной раз обновили максимум, отметив десятую сессию роста подряд. Несмотря на формальный рост, активность покупателей заметно снизилась, и в четверг с утра нефть теряет в цене. Взгляд на инструмент остается сдержанным - ценовые уровни превышают большинство прогнозов по средней цене как по году, так и по первому кварталу. Это говорит о том, что текущие уровни вряд ли будут устойчивыми. Можно предположить спуск и консолидацию в торговом диапазоне $55-58 за баррель нефти марки Brent", - полагает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. Статистика от Управления энергетической информации США (EIA) подтвердила снижение запасов на прошлой неделе, причем масштабы сокращения оказались выше, чем предполагали данные от API, констатирует аналитик. Запасы нефти сократились на 6,6 млн баррелей против оценки API в 3,5 млн. При этом чистый импорт вырос на 0,2 млн б/с, а добыча восстановилась на 0,1 млн б/с. "Это может говорить о том, что запасы нефти снизились за счет более активной переработки. Загрузка НПЗ выросла с 82,3% до 83%, что подтверждает эту логику", - отмечает Галактионов. Запасы бензина выросли больше прогнозов на 4,26 млн баррелей (прогноз: +1,8 млн), запасы дистиллятов снизились на 1,7 млн (прогноз: минус 0,8 млн). Рост запасов бензина несколько смягчил позитив от статистики, хотя для текущего сезона вполне характерна такая динамика, обращает внимание эксперт BCS Express. Среди важных для рынка событий в четверг, по мнению аналитика инвесткомпании, можно отметить публикацию ежемесячного доклада МЭА по энергетическим рынкам. В фокусе могут быть прогнозы по спросу и предложению в 2021 году, а также уровень исполнения сделки ОПЕК+ в январе. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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