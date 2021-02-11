Шансы на подъем индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе сохраняются - BCS Express

Шансы на подъем индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе сохраняются, причин для продолжительного движения вниз пока нет, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Российский рынок выглядит относительно слабо, но снижение не ускоряется по причине более-менее комфортного внешнего фона, отмечает аналитик. Также он обращает внимание, что мировой индекс акций MSCI ACWI, отражающий динамику 50 крупнейших фондовых площадок, растет восемь сессий подряд и обновляет исторические максимумы.

"При такой поддержке и ценах на нефть марки Brent выше $60 за баррель сдержанная динамика нашего рынка указывает на явную осторожность покупателей и наличие капитала, желающего фиксировать длинные позиции. Как правило, подобные ситуации чаще всего связаны с геополитическими факторами и учетом потенциальных рисков. Шансы на подъем по индексу Мосбиржи в среднесрочной перспективе сохраняются. Важным техническим сигналом на покупку могло бы стать закрытие 1-2 сессий выше 3450 пунктов. В таком случае откроется дорога в сторону 3600-3620 пунктов". - считает Карпунин.

Тактика удержания уже открытых длинных позиций на российском рынке акций остается актуальной, уверен эксперт BCS Express. "Что касается наращивания "лонга", то это можно делать в случае локальных просадок по инструментам. Особенно это касается нефтегазового сектора ("Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Татнефть", "Газпром нефть"). При этом стоит отметить, что причин для глубоких рыночных провалов и продолжительных нисходящих трендов пока не наблюдается", - пишет он.

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