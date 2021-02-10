Санкционные риски вновь мешают рублю расти вслед за нефтью - BCS Express

Санкционные риски вновь мешают рублю расти вслед за нефтью, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Бабина.

"После позитивного открытия рубль испытал кратковременное снижение из-за умеренного ухудшения внешнего фона, но затем вернулся к нулевой отметке, консолидируясь вокруг нее. В начале дня мировые фондовые индикаторы демонстрировали устойчивый рост, ускорив его на старте наших торгов, однако затем сдали позиции. Нефтяные цены находились под умеренным давлением, но еще в начале наших торгов возобновили подъем, переписывая годовые вершины", - отмечает Бабин.

Дополнительным негативом для рублевых активов, на взгляд эксперта, выступает заявление представителя Евросоюза по иностранным делам о возможности воспользоваться правом инициировать новые санкции против России.

"Развивающиеся валюты утром не проявляли единой динамики, большинство консолидировалось в узком диапазоне, - напоминает аналитик инвесткомпании. - Незадолго до нашего открытия ситуация в секторе ухудшилась, но после старта российской сессии большинство представителей устремилось вверх, выйдя в плюс благодаря резкому снижению доллара. Правда, он быстро восстановился, препятствуя дальнейшему росту развивающихся валют. Однако во второй половине наших торгов сектор вернулся к позитивной динамике из-за очередной просадки доллара".

Вслед за непродолжительной консолидацией рубль перешел к умеренному повышению, в основном по отношению к доллару на фоне его активного снижения на мировом рынке. В результате пара USD/RUB вновь переписала трехнедельный минимум.

"Несмотря на то, что в середине дня нефть вернулась к активному подъему, рубль стал сдавать позиции. Однако после выхода данных по потребительской инфляции в США российская валюта совершила рывок вверх благодаря просадке доллара на мировом рынке. Пара USD/RUB продолжает снижаться вдоль нижней границы краткосрочного нисходящего канала в направлении области поддержки 72,6-73,2. Пока более вероятным выглядит сценарий проверки ее на прочность, что может произойти уже на этой неделе", - резюмирует Бабин.

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