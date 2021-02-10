Рыночная конъюнктура остается фактором риска для Cisco - "Фридом Финанс"

Рыночная конъюнктура остается фактором риска для Cisco, но увеличение маржинальности, расширение бизнеса и успешное внедрение инноваций - факторы будущего роста акций компании, отмечается в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.

"Американская транснациональная компания Cisco Systems Inc., разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, отчиталась за квартал, завершившийся 23 января 2021 года. Акции Cisco падают в начале торгов, поскольку выручка компании во втором финансовом квартале не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($12 млрд), хотя и превысила консенсус-прогноз в $11,9 млрд", - отмечает Миронюк.

Чистая прибыль составила $2,5 млрд, или $0,60 на акцию. Это на 12% меньше, чем годом ранее. Однако EPS при исключении разовых статей расходов - $0,79 на акцию, что выше прогноза в $0,76 на акцию.

Компания получила выручку в размере $3,6 млрд от продажи программного обеспечения во втором квартале, причем 76% выручки приходилось на подписку на программное обеспечение. Эксперт "Фридом Финанс" считает, что важным признаком стабильности бизнеса в период пандемии стало увеличение Cisco квартальных дивидендов на 3% до $0,37 на акцию по сравнению с предыдущим кварталом. Они будут выплачены 28 апреля.

Прогнозы самой компании говорят о растущем потенциале на ближайший отчетный период, отмечается в комментарии аналитика. Ожидается, что в третьем финансовом квартале продажи вырастут на 3,5-5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль на акцию составит от $0,64 до 0,69, скорректированная прибыль - $0,8-0,82 на акцию.

"Рыночная конъюнктура для Cisco остается фактором риска, это проявляется в нестабильности заказов на продукцию и высокой конкуренции на рынке сетевого оборудования (коммутаторы и маршрутизаторы). Это уже привело к падению выручки данного сегмента на 3%.Всё же считаем, что увеличение маржинальности, расширение бизнеса и успешное внедрение инноваций - факторы будущего роста акций. Сегмент ПО для компьютерной безопасности и сервисная выручка продолжат быть локомотивом роста выручки. Акции способны достичь $60 в среднесрочной перспективе", - заключает Миронюк.

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