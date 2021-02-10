Индекс S&P 500 проведет торги в среду, вероятно, в диапазоне 3890-3930 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 3890-3930 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Торговая сессия во вторник не изменила общую картину. Верхняя граница тренда на уровне 3920 пунктов все еще представляет собой значительное препятствие. После роста индекса S&P 500 на 4% на прошлой неделе вполне вероятна краткосрочная консолидация", - отмечает аналитик компании Михаил Денисламов.

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