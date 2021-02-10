Инвесторы еще могут сделать ставку на восстановление рынка коммерческой недвижимости РФ - ВТБ Капитал Инвестиции

Инвесторы еще успевают сделать ставку на рост рынка коммерческой недвижимости РФ после COVID-19, так как это один из немногих секторов, который ещё не восстановился от негативных последствий пандемии, считают в "ВТБ Капитал Инвестиции".

Как говорится в материалах инвесткомпании, фонды недвижимости позволяют участникам рынка инвестировать в данный сегмент. Например, ЗПИФН "ВТБ Капитал - Рентный доход", инвестиционная стратегия которого предполагает вложения в объекты коммерческой недвижимости и получение ежеквартального дохода от арендных платежей, а также дохода от продажи активов при завершении фонда.

"Рынок коммерческой недвижимости - один из немногих сегментов, которые ещё не восстановились от негативных последствий пандемии, поэтому спрос на такие продукты сейчас достаточно высок", - отметил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов.

"ВТБ Капитал Инвестиции" запустили торги фондом недвижимости на бирже. Листинг на бирже также позволит участникам фонда претендовать на индивидуальный налоговый вычет.

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