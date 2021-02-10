Индекс Мосбиржи, скорее всего, удержится выше 3400 пунктов в среду - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, удержится выше 3400 пунктов к закрытию торговой сессии в среду, полагает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк".

"Российские фондовые индексы к середине торгов в среду постепенно ушли в минус. Внешний фон стабилен, и это помогло ограничить продажи на российском рынке - фиксации прибыли на глобальном и российском рынках не произошло после достижения рядом иностранных бенчмарков рекордных уровней, например S&P500 закрепляется выше 3900 пунктов, хотя фьючерс на индекс показывает неоднозначную динамику перед началом американской торговой сессии. Ожидаем, что индекс Мосбиржи удержится выше 3400 пунктов к закрытию торговой сессии в среду, сохранив диапазон 3400-3500 пунктов", - пишет Миронюк в комментарии инвесткомпании.

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