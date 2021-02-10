"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Apple с целью $145

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Apple Inc. с целью $145 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-5 недель. Цена входа: $136, потенциальная доходность: 6,6%, стоп-приказ: $132,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Apple разрабатывает OLED-дисплей размером менее одного дюйма для своей гарнитуры дополненной реальности в сотрудничестве с TSMC, единственным поставщиком процессоров iPhone, сообщает Nikkei Asia. По словам источников издания, проект OLED-дисплея в настоящее время находится на стадии пробного производства", - отмечают в инвесткомпании.

Также аналитики "Финама" обращают внимание, что, с технической точки зрения, бумага торгуется вдоль восходящей линии поддержки. "Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне. При таком входе при открытии позиции на 15,5% от портфеля риск по ней составит 0,4%", - указывают эксперты.

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