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10 февраля 2021 года 14:55
"Финам" открыл торговую идею: покупать обыкновенные акции Магнита с целью 6400 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Магнита" с целью 6400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,48%, стоп-приказ: 4840 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "ПАО "Магнит" отчитался по МСФО за 2020 г., согласно данным отчетности чистая прибыль составила 32,993 млрд рублей, увеличившись в 3,45 раза по сравнению с 9,564 млрд. рублей в предыдущем году. Выручка выросла до 1,554 трлн рублей против 1,369 трлн. рублей годом ранее. Общее количество магазинов сети увеличилось год к году на 839 торговых точек, составив 21 564 магазина. Компания планирует в 2021г открыть около 2000 магазинов, что в совокупности с растущим уровнем продаж, выручки и прибыли делает "Магнит" привлекательным объектом инвестиций", - отмечают аналитики "Финама". С точки зрения технического анализа, бумага торгуется в восходящем канале, преодолев локальное сопротивление в районе 5200 руб. "Мы рекомендуем открывать длинную от текущего уровня. При покупке на 15% от портфеля и выставлении стоп заявки на 4840 руб., риск на портфель составит 1,11%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,05", - указывают эксперты инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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