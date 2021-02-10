"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Магнита" с целью 6400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,48%, стоп-приказ: 4840 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ПАО "Магнит" отчитался по МСФО за 2020 г., согласно данным отчетности чистая прибыль составила 32,993 млрд рублей, увеличившись в 3,45 раза по сравнению с 9,564 млрд. рублей в предыдущем году. Выручка выросла до 1,554 трлн рублей против 1,369 трлн. рублей годом ранее. Общее количество магазинов сети увеличилось год к году на 839 торговых точек, составив 21 564 магазина. Компания планирует в 2021г открыть около 2000 магазинов, что в совокупности с растущим уровнем продаж, выручки и прибыли делает "Магнит" привлекательным объектом инвестиций", - отмечают аналитики "Финама".

С точки зрения технического анализа, бумага торгуется в восходящем канале, преодолев локальное сопротивление в районе 5200 руб. "Мы рекомендуем открывать длинную от текущего уровня. При покупке на 15% от портфеля и выставлении стоп заявки на 4840 руб., риск на портфель составит 1,11%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,05", - указывают эксперты инвесткомпании.

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