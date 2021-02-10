Вероятное снижение ставки ЦБ РФ может быть направлено на обеспечение плавного восстановления рубля - "НФК-Сбережения"

Вероятное снижение ставки ЦБ РФ может быть направлено на то, чтобы избежать резких колебаний и обеспечить более плавное восстановление рубля, говорится в комментарии директора по развитию и стратегическому планированию "НФК-Сбережения" Алексея Кузьмина.

Эксперт напоминает, что в конце текущей недели (12 февраля) ожидаются решение Банка России по ключевой ставке и пресс-конференция с участием его главы Эльвиры Набиуллиной. В начале февраля большинство опрошенных аналитиков высказывались в пользу ожиданий сохранения ключевой ставки неизменной. Одними из главных аргументов в пользу сохранения сдержанности и отсутствия возможности для продолжения смягчения обозначались всплеск инфляции и рост инфляционных ожиданий с начала текущего года. Так, официальная цифра по инфляции в январе составила 5,2% при цели на уровне 4%.

"Следует учитывать, что одной из мер по сдерживанию инфляции Банком России, применявшихся ранее, было повышение ставки (реализована в период с сентября по декабрь 2018 года), однако необходимость стимулирования экономики в условиях пандемии практически исключает возможность ее применения в текущих условиях", - отмечает Кузьмин.

Таким образом, с одной стороны, всплеск инфляции выступает препятствием для дальнейшего снижения ставки, а с другой, - необходимость поддержки экономики ограничивает возможности для повышения ставки. В этой связи консенсус-прогноз сводился к неизменности ключевой ставки по итогам предстоящего заседания, констатирует эксперт.

"Все было бы достаточно ясно, если бы не появление в СМИ информации о том, что в заключении миссии Международного валютного фонда (МВФ) по итогам консультаций с российскими властями содержится рекомендация снизить ставку на 50 базисных пунктов. В числе доводов приводится мнение, что инфляционное давление является краткосрочным и обусловлено ослаблением рубля, однако уже к концу года инфляция способна опуститься до 3,5%", - отмечает Кузьмин.

По мнению аналитика, рассуждения над вышеуказанной информацией заставляют задуматься. Если инфляция обусловлена ослаблением рубля и при этом указанный фактор рассматривается в качестве краткосрочного, то это может означать, что дальнейшего ослабления рубля не ожидается. Более того, если к концу года сотрудники МВФ ожидают снижение инфляции до 3,5%, то разумно предположить, что такой исход может быть обусловлен обратной динамикой, то есть восстановлением рубля, полагает эксперт "НФК-Сбережения".

Действительно, при текущих ценах на североморскую нефть выше $60 за бочку российская валюта воспринимается существенно недооцененной и имеет потенциал для восстановления, подчеркивает аналитик. В частности, в прошлом при подобных ценах на нефть пара доллар/рубль торговалась ниже 65, в то время как сейчас на уровне 74.

Учитывая вышесказанное, Кузьмин предположил, что снижение ключевой ставки в данном случае может быть направлено на то, чтобы избежать резких колебаний и обеспечить более плавное восстановление рубля.

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