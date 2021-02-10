КИТ Финанс Брокер подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Simon Property

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать акции Simon Property Group с прогнозной ценой $125 за штуку", говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Simon Property представил хорошие результаты за IV квартал 2020 года, несмотря на влияние пандемии COVID-19. Фонд решил проблему с капиталом, сохранил эффективность и расширил свой бизнес через поглощение конкурента (Taubman Centers). Мы считаем, что худшее для Simon Property позади, запас финансовой прочности находится на более чем достаточном уровне. Подтверждаем рекомендацию "покупать" акции Simon Property с целевым ориентиром $125 плюс ежеквартальные дивиденды", - указывают эксперты "КИТ Финанс Брокер".

Аналитики отмечают, что прогноз по FFO на 2021 год находится в диапазоне $9,5-9,75 с учетом роста числа акций фонда, что позволяет прогнозировать дивидендную доходность на уровне около 6% годовых в валюте.

Simon Property Group - крупнейший в мире фонд, который управляет торговыми центрами, ресторанами, центрами досуга и пр. Объекты фонда расположены в Северной Америке, Европе и Азии. Под управлением компании находится более 200 торговых центров (аутлеты и шоппинг-центры закрытого типа).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.