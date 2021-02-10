Акции М.Видео - хорошая долгосрочная ставка на рынке непродовольственных товаров - Газпромбанк

Акции "М.Видео" являются хорошей долгосрочной высококачественной ставкой на рост маркетплейсов в сегменте торговли бытовой техникой и электроникой (БТЭ), а также в целом на рынке непродовольственных товаров, полагают аналитики Газпромбанка.

По мнению экспертов, опубликованные компанией операционные результаты за четвертый квартал 2020 года и двенадцать месяцев 2020 года позиционируют "М.Видео" как высокотехнологичную розничную компанию, будущего лидера розничного сектора.

"В очень непростой период "М.Видео" показала отличные результаты, продемонстрировав рост практически по всем направлениям", - отмечают аналитики.

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