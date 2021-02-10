Тенденция к укреплению рубля сохранится в I квартале 2021г - Совкомбанк

Тенденция к укреплению рубля сохранится в I квартале 2021г благодаря сезонно крепкому текущему счету платежного баланса РФ, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Считаем, что в первом квартале тенденция рубля к укреплению будет сохраняться благодаря сезонно крепкому текущему счету платежного баланса РФ. Ожидаем увидеть рубль в диапазоне 72-74 к доллару и 88-90 к евро", - говорится в комментарии Васильева.

"Одним из факторов укрепления доллара против основных конкурентов на минувшей неделе была уверенность инвесторов в быстром восстановлении экономики США, - отмечает эксперт. - Однако, после выхода слабого отчета по рынку труда в США за январь в пятницу началось ослабление американской валюты в рамках коррекции после месячного роста. Дополнительные опасения у рынков вызывает быстрый рост госдолга в США, в том числе для финансирования нового пакета бюджетной поддержки экономики на $1,9 трлн".

Слабость доллара на мировом рынке позволила рублю укрепиться до отметки 74. Дополнительную поддержку российской валюте оказал рост нефтяных цен Brent выше $60 за баррель. Позитивом для нефтяного рынка стали оптимизм в отношении восстановления глобальной экономики благодаря набирающей ход вакцинации от COVID-19, дисциплина в соблюдении выполнения сделки ОПЕК+ и добровольные сокращения добычи нефти странами ОПЕК в феврале на 1,425 млн б/с, отмечает Васильев.

Также эксперт выделяет из внутренних факторов укрепления рубля вернувшийся интерес инвесторов к покупкам ОФЗ после резкого снижения цен в январе. Также в пользу рубля, по мнению аналитика, выступает уменьшение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила - с 5 февраля ежедневные покупки составляют 2,4 млрд руб. против 7,1 млрд в январе.

Поддержку рублю в данное время оказывают низкий спрос на импорт, в том числе из-за ограничений на внешний туризм, небольшие выплаты по внешнему долгу, приток капитала в высокодоходные активы развивающихся рынков благодаря ультрамягкой политике ФРС и ЕЦБ. Кроме этого, на курсе рубля, по мнению Васильева, благоприятно сказывается смягчение ограничений на добычу нефти России в рамках сделки ОПЕК+. С 1 февраля Россия может нарастить добычу на 65 тыс. б/с и еще на столько же в марте.

"Основным фактором неопределенности для рубля выступают геополитические риски, которые негативно сказываются на отношении инвесторов к рублевым активам. Администрация Байдена сохраняет воинственную риторику в отношении России и продолжает угрожать новыми санкциями. В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жестких антироссийских ограничений (например, на госдолг или банки). Полагаем, что США и Европа ограничатся словесными угрозами или точечными персональными санкциями, которые не сильно влияют на рынки", - заключает аналитик Совкомбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.