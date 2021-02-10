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10 февраля 2021 года 10:53
Котировки нефти, скорее всего, не покажут устойчивый рост - "Открытие Брокер"
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, не смогут показать устойчивый рост в связи с технической перекупленностью, полагает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Котировки нефти марки Brent демонстрировали неуверенность на азиатских торгах, но на рынке присутствовал повод для роста, констатирует эксперт инвесткомпании. По данным API, на неделе до 5 февраля коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,5 млн бар. Запасы бензина выросли на 4,8 млн барр., а дистиллятов снизились на 487 тыс. барр. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,7 млн барр., а также роста запасов бензина на 2,7 млн барр. и сокращения дистиллятов на 1,7 млн барр. "Впрочем, если запасы нефти и сократились, то рынок могут смутить данные по росту запасов бензина. В остальном расстановка сил остаётся прежней. Саудовская Аравия дополнительно сократила добычу на 1 млн барр. с 1 февраля, но техническая перекупленность нефти уже не позволяет котировкам устойчиво расти. К тому же многочисленные объявления о тенденции перехода автомобилестроителей к выпуску электромобилей повышает сомнения в долгосрочных перспективах нефти", - отмечает Кочетков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-АНАЛИТИКА
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