Котировки акций М.Видео могут подняться к 900-1000 руб. в среднесрочной перспективе - "Велес Капитал"

Котировки акций "М.Видео" могут подняться к уровням 900-1000 рублей в среднесрочной перспективе при сохранении благоприятных фундаментальных показателей, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

Акции "М.Видео" во вторник продолжили начатое в понедельник ралли, которое подкреплялось данными о росте продаж в 2020 году на 15,4%, а также утверждением Группой "М.Видео-Эльдорадо" новой дивидендной политики, отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова. Группа планирует при оптимальной долговой нагрузке направлять на дивиденды не менее 100% чистой прибыли по МСФО с выплатой два раза в год. На этом фоне цена бумаги поднималась до 870 рублей, однако уже к середине сессии отступила от максимумов, констатирует эксперт.

"C технической точки зрения, дальнейший краткосрочный рост котировок акций "М.Видео" при отсутствии новых веских драйверов может оказаться затруднительным ввиду их перекупленности. Бумаги скорее могут быть склонны к коррекции в район 775-800 рублей, до преодоления которого среднесрочные длинные позиции остаются актуальными. Закрепление выше 850 рублей будет сигналом о готовности развить повышение в район 900 рублей. К 900-1000 рублей акции вполне могут стремиться в среднесрочном периоде при сохранении благоприятных фундаментальных показателей", - считает Кожухова.

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