Актуальность внешнеполитических рисков пока остаётся высокой для рубля - "Открытие Брокер"

Актуальность рисков внешнеполитического характера пока остаётся высокой для российской валюты, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Укрепление рубля - это пока лишь следование за нефтью, цена барреля нефти марки Brent уже несколько дней удерживается выше 4400 рублей, что выражает сильную недооцененность российской валюты, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"При отсутствии явных инвестиционных преимуществ рубля (ставка ЦБ ниже инфляции) актуальность рисков внешнеполитического характера остаётся высокой. Пока не прояснится вопрос содержания возможных будущих рестрикций, рублю будет сложно укрепляться, хотя на рынке растёт число сторонников усиления рубля. Накануне Morgan Stanley также рекомендовал вкладываться в рубль с целью его укрепления минимум на 6%. Многое определится в пятницу риторикой ЦБ РФ. Пока расчёт делается на то, что инфляция начнёт замедляться уже в феврале-марте текущего года, но при ухудшения прогноза по инфляции от регулятора будут ждать соответствующих действий", - пишет Кочетков.

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