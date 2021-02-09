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Главная / Аналитикам / Аналитика / Акции "ПИКа" - фавориты среди девелоперов на российском рынке - "Атон"
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09 февраля 2021 года 15:28
Акции "ПИКа" - фавориты среди девелоперов на российском рынке - "Атон"
Акции "ГК ПИК" являются фаворитами среди девелоперов на российском рынке в настоящее время, считает старший аналитик инвестиционной компании "Атон" Михаил Ганелин. Текущий год обещает быть крайне благоприятным для девелоперов, полагает эксперт: ставки по ипотеке находятся на исторически низком уровне, цены на жилье растут, а спрос остается высоким. "В итоге мы ожидаем, что девелоперы покажут существенное увеличение рентабельности, денежных потоков и дивидендов в этом году. Кроме того, они оцениваются по мультипликаторам EV/EBITDA и P/E с дисконтом 40-80% относительно средних уровней к аналогам в других странах", - отмечает он. "С точки зрения рыночной оценки, все публичные девелоперы выглядят привлекательно, но наш фаворит - "ГК ПИК", которая объединяет в себе превосходную динамику роста доходов, диверсификацию бизнеса и использование инноваций. По "ГК ПИК" мы повышаем целевую цену акций с 700 до 1100 рублей после публикации превосходных операционных результатов за 2020 год. Наш рейтинг по всем девелоперам - "выше рынка" с учетом сильных фундаментальных факторов", - указывает Ганелин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПИК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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