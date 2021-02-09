Акции "ПИКа" - фавориты среди девелоперов на российском рынке - "Атон"

Акции "ГК ПИК" являются фаворитами среди девелоперов на российском рынке в настоящее время, считает старший аналитик инвестиционной компании "Атон" Михаил Ганелин.

Текущий год обещает быть крайне благоприятным для девелоперов, полагает эксперт: ставки по ипотеке находятся на исторически низком уровне, цены на жилье растут, а спрос остается высоким. "В итоге мы ожидаем, что девелоперы покажут существенное увеличение рентабельности, денежных потоков и дивидендов в этом году. Кроме того, они оцениваются по мультипликаторам EV/EBITDA и P/E с дисконтом 40-80% относительно средних уровней к аналогам в других странах", - отмечает он.

"С точки зрения рыночной оценки, все публичные девелоперы выглядят привлекательно, но наш фаворит - "ГК ПИК", которая объединяет в себе превосходную динамику роста доходов, диверсификацию бизнеса и использование инноваций. По "ГК ПИК" мы повышаем целевую цену акций с 700 до 1100 рублей после публикации превосходных операционных результатов за 2020 год. Наш рейтинг по всем девелоперам - "выше рынка" с учетом сильных фундаментальных факторов", - указывает Ганелин.

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