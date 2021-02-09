Индекс S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 3880-3920 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 3880-3920 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Сессия накануне завершилась у верхней границы тренда, которая все еще представляет собой значительное препятствие. Индекс S&P500 зафиксировал рост шестую сессию подряд, поэтому вполне вероятна краткосрочная консолидация", - отмечает Денисламов.

Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют смешанную динамику. Обсуждение пакета фискальных стимулов остается в центре внимания. Принятие законопроекта о государственных расходах в объеме около $1,9 трлн грозит разогнать инфляцию. Об этом предупреждают некоторые эксперты, в частности бывший министр финансов Ларри Саммерс.

"Инвесторы долгового рынка реагируют на этот риск, поэтому накануне ставка по 30-летним трежерис впервые за год поднялась выше 2%. Увеличение ставок по облигациям может оказать давление на привлекательность фондового рынка, в первую очередь на акции роста, яркими примерами которых являются технологические компании", - отмечает Денисламов.

Эпидемиологическая ситуация в США продолжает стремительно улучшаться, несмотря на циркуляцию новых штаммов коронавируса. Число госпитализированных снизилось до 80 тыс., первую дозу вакцины получили уже более 10% американцев. Однако риск очередного скачка заболеваемости сохраняется, поэтому CDC пока не рекомендует властям штатов снимать антиковидные ограничения. Аналитик "Фридом Финанс" полагает, что ралли на рынке может приостановиться, так как инвесторы уже учли в котировках многие позитивные факторы.

Также эксперт инвесткомпании указывает, что во вторник квартальные результаты представит Twitter (TWTR). Ожидается, что выручка сети микроблогов повысится на 17,3%, до $1,182 млрд. Темп роста ускорится по сравнению с третьим кварталом, так как условия на рынке онлайн-рекламы улучшились. Скорректированная EPS, согласно консенсусу, составит $0,29, что на 4 цента выше, чем годом ранее. В фокусе внимания инвесторов будут комментарии менеджмента по поводу дальнейшей монетизации соцсети. Компания планирует диверсифицировать рекламную выручку за счет других источников дохода.

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