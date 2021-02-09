|Инструмент
|Ставка купона
|Дата погашения
|Доходность к погаш.,%
|В обращении, млрд руб.
|Транснефть БО-9
|7,2%
|21.02.22
|4,9
|15,0
|РСХБ БО-5
|7,4%
|9.03.22
|5,5
|25,0
|Мегафон БО-3
|7,9%
|3.10.22
|5,3
|15,0
|Росбанк БО-11
|6,6%
|20.12.26
|6,1
|5,0
|ГПБ-3
|9,2%
|31.01.23
|5,6
|10,0
|ВЭБ-17
|8,2%
|22.06.23
|5,7
|20,0
|ФСК-1
|8,7%
|19.10.23
|5,4
|10,0
|МТС-9
|8,6%
|14.10.24
|5,9
|7,5
|ГазпНефть-4-1
|7,7%
|12.12.24
|5,8
|10,0
|РЖД-16
|7,9%
|25.06.26
|6,3
|30,0
|Роснефть-4-2
|7,5%
|3.02.28
|5,7
|50,0
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Главная / Аналитикам / Аналитика / Sber CIB обновил топ низкорискованных рублевых облигаций
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09 февраля 2021 года 13:20
Sber CIB обновил топ низкорискованных рублевых облигаций
Sber CIB обновил топ низкорискованных рублевых облигаций, заменив бонды Альфа-банка и Ростелекома на более доходные бумаги Росбанка и ФСК, говорится в комментарии инвестбанка. Таким образом, в топ-лист на покупку вошли облигации "Транснефти", Россельхозбанка (РСХБ), "Мегафона", Росбанка, "Роснефти", Газпромбанка (ГПБ), ВЭБ.РФ, "ФСК", "МТС", "Газпром нефти" и РЖД. "Мы полагаем, что в ближайшее время у рубля есть шансы отыграть часть потерь, понесенных в начале года из-за роста геополитической напряженности. Это окажет поддержку и российскому рынку рублёвого долга. С началом массовой вакцинации глобальный внешний фон остается преимущественно позитивным, что тоже благоприятно для рубля. Сейчас цены на нефть достигли максимумов с марта прошлого года, преодолев психологически важный рубеж в $60/барр., что ещё не полностью учтено в динамике рублёвых активов", - отмечают эксперты Sber CIB. В портфеле низкорискованных облигаций аналитики заменили выпуск Альфа-Банка с погашением в августе 2022 года и доходностью 5,7% годовых на более доходные бумаги Росбанка с доходностью 6,6% годовых и офертой в декабре 2022 года. "Доходность выпуска Ростелекома с погашением в феврале 2023 года за последние два месяца опустилась ниже 5% годовых. Мы решили заменить его на более доходный выпуск другой госкомпании, ФСК, у которой к тому же несколько лучше кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств. Выпуск ФСК-1 торгуется с доходностью 5,4% годовых к погашению в октябре 2023 года", - указывают эксперты Sber CIB.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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