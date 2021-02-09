Инструмент Ставка купона Дата погашения Доходность к погаш.,% В обращении, млрд руб. Транснефть БО-9 7,2% 21.02.22 4,9 15,0 РСХБ БО-5 7,4% 9.03.22 5,5 25,0 Мегафон БО-3 7,9% 3.10.22 5,3 15,0 Росбанк БО-11 6,6% 20.12.26 6,1 5,0 ГПБ-3 9,2% 31.01.23 5,6 10,0 ВЭБ-17 8,2% 22.06.23 5,7 20,0 ФСК-1 8,7% 19.10.23 5,4 10,0 МТС-9 8,6% 14.10.24 5,9 7,5 ГазпНефть-4-1 7,7% 12.12.24 5,8 10,0 РЖД-16 7,9% 25.06.26 6,3 30,0 Роснефть-4-2 7,5% 3.02.28 5,7 50,0

Sber CIB обновил топ низкорискованных рублевых облигаций, заменив бонды Альфа-банка и Ростелекома на более доходные бумаги Росбанка и ФСК, говорится в комментарии инвестбанка. Таким образом, в топ-лист на покупку вошли облигации "Транснефти", Россельхозбанка (РСХБ), "Мегафона", Росбанка, "Роснефти", Газпромбанка (ГПБ), ВЭБ.РФ, "ФСК", "МТС", "Газпром нефти" и РЖД. "Мы полагаем, что в ближайшее время у рубля есть шансы отыграть часть потерь, понесенных в начале года из-за роста геополитической напряженности. Это окажет поддержку и российскому рынку рублёвого долга. С началом массовой вакцинации глобальный внешний фон остается преимущественно позитивным, что тоже благоприятно для рубля. Сейчас цены на нефть достигли максимумов с марта прошлого года, преодолев психологически важный рубеж в $60/барр., что ещё не полностью учтено в динамике рублёвых активов", - отмечают эксперты Sber CIB. В портфеле низкорискованных облигаций аналитики заменили выпуск Альфа-Банка с погашением в августе 2022 года и доходностью 5,7% годовых на более доходные бумаги Росбанка с доходностью 6,6% годовых и офертой в декабре 2022 года. "Доходность выпуска Ростелекома с погашением в феврале 2023 года за последние два месяца опустилась ниже 5% годовых. Мы решили заменить его на более доходный выпуск другой госкомпании, ФСК, у которой к тому же несколько лучше кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств. Выпуск ФСК-1 торгуется с доходностью 5,4% годовых к погашению в октябре 2023 года", - указывают эксперты Sber CIB.Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.