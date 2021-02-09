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09 февраля 2021 года 12:48
Россельхозбанк сохраняет позитивный взгляд на акции сектора золотодобычи
Россельхозбанк сохраняет позитивный взгляд на акции сектора золотодобычи, хотя допускает увеличение налоговой нагрузки на этот сектор в будущем, говорится в аналитическом материале банка. Начиная с августа 2020 года, акции золотодобывающих компаний упали сильнее, чем цены на золото, указывает начальник аналитического отдела Департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Петр Тер-Аванесян, отмечая, что, например, акции "Полюса" упали на 21% с 5 августа в то время как цена на золото за этот же период упала лишь на 12%. Текущая ситуация на рынке драгоценных металлов, по мнению эксперта банка, не более чем консолидация рынка на более высоком уровне. Эта консолидация дает время аккумулировать золото/серебро. Следует учесть, что годовые темпы инфляции в России ускорились: 29 февраля 2020 года годовая инфляция была 2,3%, а сейчас она уже около 5,3%. В США тоже наблюдается плавный разгон - консенсус прогноз Bloomberg: ускорение до 1,5% (с 0,1% 31 мая 2020 года). "Если вернуться в 2011 год, когда был достигнут предыдущий максимум цен на золото - $1900 за унцию, то стоит учесть, что в то время цена на нефть была в среднем около $100 за баррель, а в 2020 году нефть в среднем за год торговалась по $45. Среднегодовой курс доллара был в 2011 году 29,40 рублей, а в 2020 году - 72,30 рублей. Таким образом, конкурентоспособность российских золотодобывающих компаний на мировом рынке выросла с 2011 года как за счет падения цен на энергоносители, так и за счет эффекта от девальвации рубля против доллара", - напоминает аналитик Россельхозбанка. По мнению эксперта, все внешние условия сложились позитивно для металла, однако золото в последние полгода стабильно дешевело с $2063 6 августа 2020 года до текущей цены в $1800. Акции золотодобывающих компаний более волатильны, поэтому их цены упали гораздо сильнее. "Мы сохраняем позитивный взгляд на акции сектора золотодобычи, хотя допускаем увеличение налоговой нагрузки на этот сектор в будущем. Главная причина держать долю портфеля в золоте - монетарное ослабление. Ничто не говорит о том, что вброс ликвидности в экономики приостановится, не говоря уже про ужесточение монетарных условий", - отмечает эксперт банка. Правительства развитых стран наращивают бюджетные расходы, а центральные банки помогают им профинансировать бюджетные дефициты с удвоенной скоростью. Почему же цены на золото не растут? По мнению Тер-Аванесяна, вследствие действия трех факторов: процентных ставок, курса доллара США и биткоина. 1. Доходность по 10-летней трежери выросла с 0,51% 5 августа 2020 года до текущего значения в 1,15%. Однако доходность по двухлетней трежери сейчас находится ровно там же, где была 5 августа - то есть на историческом минимуме в 0,1%. Трехмесячный Libor находится сейчас на абсолютном историческом минимуме в 0,19%. Около $20 трлн облигаций по всему миру торгуются с отрицательной доходностью. Если посмотреть на реальную доходность, то ставки давно уже отрицательны и в США, констатирует аналитик Россельхозбанка. 2. Растущий доллар. Действительно индекс доллара DXY отскочил на 2% от своего минимума, достигнутого в начале января 2021 года, однако он по-прежнему ниже уровня начала декабря 2020 года и почти на 2% ниже своего уровня 5 августа 2020 года. Доходности по трежериз превышают сопоставимые аналоги в развитых странах и поддерживают спрос на доллар, кроме того, торговая война с Китаем и проводимая до сих пор в США налоговая политика имели укрепляющий эффект на доллар. Новая администрация обещала развернуть налоговую реформу Трампа вспять, что, по мнению Тер-Аванесяна, приведет к понижательному давлению на доллар по нашим прогнозам. 3. Биткоин. "Многие аналитики указывают на оттоки из золотых ETF в последние три месяца и на параллельные притоки в криптовалюты. Мы не склонны связывать между собой эти два явления. Мы не думаем, что инвесторы замещают свои инвестиции в золото инвестициями в крипто. Золото более популярно у людей в возрасте, а криптовалюты популярны более у молодых инвесторов", - указывает аналитик банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-АНАЛИТИКА
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