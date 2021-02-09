Краткосрочными целями укрепления рубля являются уровни 72-72,5 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Краткосрочными целями укрепления курса рубля к доллару остаются уровни 72-72,5 руб./$1, считает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Скорость дальнейшего укрепления рубля будет зависеть от поведения экспортеров, вынужденных наблюдать постепенное снижение курса доллара, а также общий глобальный фон. Присутствующие на рынке ожидания сохранения осторожной риторики со стороны ЦБ для рубля умеренно позитивны, поддерживая общий уровень реальной ставки. Мы по-прежнему конструктивно смотрим на краткосрочные перспективы российской валюты с целями 72-72,5 руб./$1", - отмечает Полевой в комментарии инвесткомпании.

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