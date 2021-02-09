Котировки нефти будут торговаться во вторник в диапазоне $60-62/барр. - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться во вторник в диапазоне $60-62 за баррель, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Цена на нефть марки Brent продолжает расти на фоне общерыночного оптимизма: ближайший фьючерс торгуется выше $61 за баррель, констатирует аналитик ПСБ.

"Участники рынка закладываются на успех массовой вакцинации, что вкупе со снятием ограничений приведет к росту спроса на энергоносители. Дополнительной поддержкой выступают надежды на стимулы экономики США. Ориентир по котировкам нефти марки Brent на вторник - диапазон $60-62 за баррель", - отмечает Крылова.

Также эксперт ПСБ обращает внимание, что во вторник в фокусе инвесторов будет статистика от API.

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