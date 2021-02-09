Рубль в краткосрочной перспективе может укрепиться до 73,8-74,5 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе может укрепиться до 73,8-74,5 руб./$1 и до уровня 89,0-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта уверенно дорожает к доллару и евро за счет общего позитива мировых площадок, роста интереса к риску со стороны инвесторов и рекордных показателей стоимости нефти. Котировки растут за счет высокого спроса со стороны Китая - у берегов страны в конце прошлой недели находилось 127 танкеров с нефтью общим дедвейтом 250 млн баррелей нефти, что демонстрирует высокий спрос на сырье. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,48% и составила 60,22 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 1,6% и составила 57,61 долларов за баррель. За первую неделю февраля Brent вырос в цене на 7,8%, WTI - на 8,9%", - отмечает Тузов.

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