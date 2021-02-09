Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "М.Видео" и TCS Group:

- "М.Видео" представит во вторник операционные результаты и проведёт "День инвестора";

- MSCI объявит результаты февральского пересмотра расчетной базы индексов. Возможно, в них будут включены акции TCS Group, головной компании Тинькофф банка;

- В США выйдет индекс настроений в малом бизнесе и предварительная оценка запасов нефти в хранилищах.

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