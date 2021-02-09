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09 февраля 2021 года 09:43
Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет в диапазон 3460-3480 пунктов во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3460-3480 пунктов во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы полагаем, что инерция к росту мировых рынков сохранится в течение дня - поддержку окажут ожидания позитивных новостей с сезона отчетности и крепость товарных рынков в условиях отсутствия явной перегретости. При поддержке благоприятной внешней конъюнктуры и дальнейшего роста нефтяных котировок индекс Мосбиржи попытается развить рост в направлении исторических максимумов и, по нашему мнению, переместится в зону 3460-3480 пунктов", - пишет начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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