Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию во вторник с небольшого роста - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торговую сессию во вторник с небольшого повышения, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3450 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3430, 3420 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3470, 3480 пунктов. После открытия с минимальным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее улучшение внешнего фона пока не настолько значимо, чтобы стимулировать продолжение активных покупок в акциях российских компаний", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники локальных торгов во второй половине торгов во вторник будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США, полагает эксперт. Косвенное влияние на российские фондовые индексы, по его мнению, способна оказать публикация декабрьской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (18:00 МСК).

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