Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник с небольшого роста - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с небольшого роста, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи идет попытка возврата в рамки растущего тренда. Для этого необходимо закрывать 1-2 сессии выше уровня 3450 пунктов. В таком случае можно будет рассуждать о перспективах обновления рекордных отметок и движении к следующим техническим целям около 3600-3620 пунктам. Российский рынок предпочитает не замечать санкционные риски, более того, он даже показывает опережающую динамику относительно фондовых площадок других развивающихся стран. На горизонте года сохраняем умеренно позитивные ожидания по перспективам индекса Мосбиржи", - пишет Карпунин в комментарии инвесткомпании.

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