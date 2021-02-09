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09 февраля 2021 года 09:01
Индекс Мосбиржи начнет торги во вторник с небольшого роста - BCS Express
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с небольшого роста, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "По индексу Мосбиржи идет попытка возврата в рамки растущего тренда. Для этого необходимо закрывать 1-2 сессии выше уровня 3450 пунктов. В таком случае можно будет рассуждать о перспективах обновления рекордных отметок и движении к следующим техническим целям около 3600-3620 пунктам. Российский рынок предпочитает не замечать санкционные риски, более того, он даже показывает опережающую динамику относительно фондовых площадок других развивающихся стран. На горизонте года сохраняем умеренно позитивные ожидания по перспективам индекса Мосбиржи", - пишет Карпунин в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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