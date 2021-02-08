"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lam Research с целью $620 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,57 %, стоп-приказ: $479, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Учитывая лидерство компании в своем сегменте и тенденцию развития облачных вычислений, Big Data, рынка мобильных устройств, предположения о сохранении роста темпов выручки и прибыли на предстоящий год смотрятся достаточно убедительно, считают эксперты инвесткомпании. При реализации данного сценария котировки Lam Research способны подняться выше $620 за акцию, считают они.

"С технической точки зрения, котировки акций компании двигаются в восходящем канале, скорректировавшись от $580. Ближайшая поддержка расположена в районе $480. Мы рекомендуем покупать от текущего уровня. При покупке на 15% от портфеля и выставлении стоп-заявки на $479 риск на портфель составит 0,91%", - указывают в "Финаме".

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