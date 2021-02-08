BCS назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НОВАТЭК", "Газпром", "М.Видео", "Детский мир" и "Интер РАО", говорится в комментарии инвесткомпании.

В топ-5 прочно удерживает позиции крупнейший независимый производитель природного газа в России - "НОВАТЭК". Эксперты инвесткомпании видят возможность отыграть очень высокие цены на СПГ в Азии (и в меньшей степени - в Европе), в связи с чем долгосрочные амбициозные планы компании по развитию СПГ вновь выходят на первый план в сознании инвесторов.

Остается в лидерах "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. "Газпром", как и "НОВАТЭК", выигрывает от позитивных трендов на азиатском и европейском газовых рынках. "При этом у компании один из самых высоких в секторе потенциал роста, - подчеркивается в комментарии. - Мы полагаем, что рынки акций только начинают закладывать в оценку Газпрома полную нормализацию экспорта в Европу".

Сохраняет позиции в топ-5 "М.Видео". На этой неделе, 9 февраля, компания планирует провести презентацию новой стратегии вместе с релизом операционных результатов за IV квартал 2020 г. Аналитики BCS GM ожидают сильных показателей. Дополнительную поддержку, по их мнению, могут оказать комментарии о планах SPO.

По-прежнему в числе фаворитов сеть магазинов товаров для детей, созданная в 1947 г. и ставшая крупнейшей в России - "Детский мир". Акции по-прежнему торгуются ниже 160 руб., предлагая возможность для входа. Эксперты считают бумагу привлекательной для дальнейшего наращивания позиций.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. В феврале - марте компания планирует провести встречи с инвесторами, которые повысят внимание рынка к акциям холдинга. Аналитики инвесткомпании ждут ререйтинга "Интер РАО" после объявления о первых сделках M&A в I полугодии 2021 г.

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