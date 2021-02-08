Спекулятивный спрос на нефть остается высоким - Saxo Bank

Спекулятивный спрос на нефть остается высоким за счет намерений ОПЕК поддерживать цены ограничением добычи и сильного риск-аппетита на фондовых рынках, говорится в комментарии главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена.

"Прошедшая неделя стала благоприятной для энергетического сектора: нефть поднялась на 8%, а природный газ - на 17%, благодаря прогнозам холодной погоды и необычно большому недельному снижению запасов. Марка нефти Brent движется к уровню сопротивления 60 долл. США за баррель, соответствующему 61,8-процентной коррекции снижения с пика 2018 года до минимума 2020-го. На рынке ожидается спад предложения, так как ОПЕК планирует поддерживать цены за счет ограничения добычи, несмотря даже на улучшение перспектив спроса благодаря вакцинации и восстановлению мобильности населения. Спекулятивный спрос остается высоким в том числе за счет сильного риск-аппетита, очевидного на фондовых рынках", - отмечает Хансен.

Кроме того, рынок всё больше учитывает в ценах ожидание того, что прошлогодний обвал цен вместе с повышенным вниманием инвесторов к социально ответственному бизнесу (ESG) ведут к спаду инвестиций в разведку месторождений и тем самым к снижению предложения в будущем. "Впрочем, для начала мировой спрос на нефть должен восстановиться с нынешних 94 до прошлогодних 100 млн баррелей в сутки; ОПЕК+ пока медленно возвращает те 7 млн баррелей в сутки, на которые была снижена добыча", - указывает эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.