BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Amazon.com Inc., Paccar Inc., Microsoft Corp., Corning Inc., Zions Bancorporation, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Включаем в топ-5 на этой неделе Amazon. com. Мы отмечаем долгосрочный потенциал роста котировок, учитывая неоспоримое лидерство компании в онлайн-ритейле, способность использовать свои отношения с продавцами, развивающуюся платформу сервисов для умного дома и доминирующее положение на рынке облачных инфраструктур. Результаты Amazon за IV квартал 2020 г. заметно превзошли консенсус. Выручка выросла на 44% г/г, EPS (GAAP) - на 118%", - пишут аналитики инвесткомпании.

Новичок в рейтинге - Paccar. Компания производит и продает грузовые автомобили малой, средней и большой грузоподъемности. Paccar удалось создать специализированную нишу высококачественных автомобилей, которые отличаются не только премиальной ценой, но и повышенным комфортом, качеством и надежностью. Предприятия компании возобновили работу после первой волны пандемии, и в последние месяцы наблюдается рост объема заказов. Эксперты BCS GM ожидают значительного роста выручки и чистой прибыли в ближайшие кварталы, и повышаем прогноз EPS на 2021 г. до $5,64 с $4,95.

Эксперты инвесткомпании сохраняют в топ-5 акции Microsoft. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения предлагает также аппаратное обеспечение для игровой и медиа-платформы Xbox, планшеты Surface и онлайн-сервисы. Все бизнес-сегменты компании продемонстрировали двузначный рост выручки в праздничный квартал 2020 г.

Остается в числе фаворитов Corning, ведущий поставщик специального стекла для жидкокристаллических дисплеев, а также лидер в производстве и реализации оптоволокна и кабеля. "Мы повышаем наши ожидания по EPS на 2021 год с $1,74 до $1,85", - указывают аналитики.

Место в рейтинге удерживает компания Zions, которая предоставляет широкий спектр розничных и коммерческих банковских услуг, жилищных ипотечных кредитов, а также услуги по управлению капиталом. Компания демонстрирует высокие уровни капитала и соотношение кредитов к депозитам, а также выигрывает от ослабления надзора регуляторов, говорится в комментарии BCS Express.

