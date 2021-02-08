Котировки акций Сбербанка обладают потенциалом роста к уровню 351 руб. - ПСБ

Котировки обыкновенных акций Сбербанка обладают потенциалом роста к уровню в 351 рубль за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Сбербанк отчитался за январь 2021 года по РСБУ, отмечают эксперты ПСБ: банк заработал чистую прибыль в размере 86,7 млрд руб. (+8,1% г/г), рентабельность капитала составила 21,1%, рентабельность активов - 3,1%.

"Сбербанк продолжает удерживать прибыль выше докризисных уровней, а маржинальность - на уровне декабря 2020 года (~5,0%), несмотря на дальнейшее исчерпание эффекта от снижения стоимости клиентских пассивов. Прирост комиссионного дохода замедлился до 1,5% г/г за счет снижения кассовых операций, однако ожидаем ускорения роста ЧКД за счет увеличения транзакционной активности клиентов, оборота по брокерским счетам, а также развития экосистемы Сбербанка", - указывают аналитики ПСБ. Также эксперты ПСБ отмечают сезонное замедление кредитования в Сбербанке: портфель юридических лиц сократился на 0,3% (за счет кредитов субъектам РФ), физических лиц - показан прирост на уровне 0,7% за счет торможения ипотеки. Традиционный сезонный отток рублевых средств физлиц в январе составил 4,6% м/м (в том числе минус 0,6% с депозитов). При этом население сохранило интерес к валюте, констатируют в ПСБ - прирост валютных пассивов составил 0,2% м/м против 3,9% в декабре 2020 года.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.